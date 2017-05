Drei Talibanangriffe in Afghanistan - mindestens 18 Tote

Bei drei separaten Angriffen der radikalislamischen Taliban auf Armee und Zivilisten sind in Afghanistan mindestens 18 Menschen getötet worden. Vier Angehörige des afghanischen Geheimdiensts NDS kamen ums Leben, als eine Autobombe das Gebäude traf, in dem sie sich aufhielten. Weitere fünf Menschen seien bei der Explosion in der Provinz Helmand verletzt worden, sagte ein Mitglied des Provinzrats. In der Provinz Kundus starb ein Kind, als Taliban fünf Mörsergranaten abschossen.