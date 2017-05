OPEC verlängert Förderbegrenzung für weitere neun Monate

Quelle: Sputnik

Die Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verlängerten erwartungsgemäß ein seit Januar geltendes Produktionslimit um neun Monate bis zum März 2018. Damit sollten Angebot und Nachfrage in ein besseres Gleichgewicht kommen, sagten Opec-Vertreter am Donnerstag in Wien. «Neun Monate sind das Optimum», meinte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih.