Quelle: www.globallookpress.com Über 2.800 Festnahmen bei Protesten in Venezuela

Im Zusammenhang mit den seit Wochen andauernden Protesten gegen die Regierung in Venezuela sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten 2.815 Menschen festgenommen worden. Weitere 1.240 seien immer noch in Gewahrsam, teilte die Nichtregierungsorganisation Foro Penal Venezolano am Donnerstag mit. 341 Demonstranten wurden demnach vor Militärgerichte gestellt, 178 von ihnen sind in Haft.