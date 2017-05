Drei Palästinenser wegen Mordes an Hamas-Führer hingerichtet

Quelle: Reuters

Die radikal-islamische Hamas hat im Gazastreifen drei Palästinenser wegen Mordes an einem ihrer ranghohen Anführer hingerichtet. Zwei der Männer seien am Donnerstag gehängt und ein Dritter erschossen worden, teilte das Hamas-Innenministerium mit. Ein Gericht in Gaza hatte das Urteil am Sonntag verkündet. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die Hamas am Mittwoch dazu aufgerufen, das Urteil nicht zu vollstrecken.