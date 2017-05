Merkel droht mit Abzug der Bundeswehr aus Incirlik

Bundeskanzlerin Angela Merkel droht der Türkei mit dem Abzug deutscher Soldaten vom türkischen Luftwaffenstützpunkt in Incirlik. Sollten Abgeordnete des Bundestags die Soldaten nicht besuchen dürfen, müsse die Bundeswehr Incirlik verlassen. Das sagte Merkel am Donnerstag bei ihrer Ankunft zum Brüsseler NATO-Gipfel.

Im Streit um die Bundeswehrtruppen in der Türkei hatte auch Außenminister Sigmar Gabriel bereits mit einem Abzug deutscher Soldaten aus einem NATO-Verband gedroht. Bei einem Besuch in Washington machte er am vergangenen Donnerstag deutlich, dass es in der Auseinandersetzung mit Ankara um ein Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete nicht nur um die in Incirlik stationierten Tornado-Aufklärungsflugzeuge der Bundeswehr, sondern auch um die AWACS-Aufklärungsflieger der NATO in Konya gehe. Die AWACS-Maschinen sind der bisher einzige größere Beitrag der NATO zum internationalen Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. (dpa/rt deutsch)