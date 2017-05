EU-Bürger verlassen Großbritannien

EU-Bürger verlassen Großbritannien

Weil viele EU-Bürger das Land verlassen haben, ist die reine Zuwanderung nach Großbritannien im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Die Zahl der Menschen, die im Jahr 2016 in das Land einwanderten, fiel auf 248.000, was 84.000 weniger als im Vorjahr waren. Dies teilte die nationale Statistikbehörde ONS am Donnerstag in London teilte. Der Rückgang ging hauptsächlich darauf zurück, dass 43.000 Menschen weniger aus EU-Staaten kamen und zugleich 31.000 mehr von ihnen Großbritannien verließen.