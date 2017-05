Der weltweit erste private Weltraumbahnhof schickt eine Rakete ins All

Quelle: Reuters Der weltweit erste private Weltraumbahnhof schickt eine Rakete ins All

Die neuseeländisch-amerikanische Weltraumfirma Rocket Lab hat am Donnerstag erstmals eine Electron-Rakete von ihrer Startrampe im neuseeländischen Wairoa ins All geschickt. Das Projektil ist für den Transport kleiner Satelliten und anderer leichter Güter in die Erdumlaufbahn bestimmt. Eine Besonderheit der Rakete ist ihr Triebwerk, dessen Hauptteile im 3D-Druck hergestellt werden.