Russische Sondereinsatzkräfte starten zweite Etappe der Übungen auf der Krim

Quelle: Sputnik

Die Sondereinsatzkräfte des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB haben am Mittwoch die zweite Etappe des groß angelegten Manövers auf der Halbinsel Krim begonnen. Ziel der Übung sei, das Gebäude eines geschlossenen Ferienheimes in Jewpatorija von fiktiven Terroristen zu befreien. Am Manöver beteiligen sich unter anderem Scharfschützen und ein Militärhubschrauber.