UN: Trumps Kürzungsplan würde humanitäre Arbeit „unmöglich machen“

Quelle: www.globallookpress.com

Falls die USA ihren Anteil am Budget der Vereinten Nationen tatsächlich kürzen sollten, würde die humanitäre Arbeit der Organisation "schlicht unmöglich" werden. Das sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, am Mittwoch in New York. Der von US-Präsident Donald Trump am Dienstag veröffentlichte vorläufige Entwurf für den Haushalt 2018 sieht vor, den US-Beitrag zu den weltweiten UN-Friedenseinsätzen um etwa eine Milliarde Dollar (891 Millionen Euro) zu kürzen.