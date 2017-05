Islamisches Zentrum in Manchester distanziert sich von Attentäter

Quelle: www.globallookpress.com Islamisches Zentrum in Manchester distanziert sich von Attentäter

Das Islamische Zentrum in Manchester hat sich von dem Attentäter Salman Abedi distanziert. „Diese feige Tat hat keinen Platz in unserer Religion oder irgendeiner anderen Religion“, sagte Fawzi Haffar vom Moscheeverein am Mittwoch vor Journalisten. Er betonte, die Didsbury Moschee stehe allen Menschen offen und werde von Tausenden genutzt.