Norwegisches Militärgerät für Nato-Bataillon in Litauen eingetroffen

In Litauen sind norwegische Kampffahrzeuge und Panzer zur Unterstützung des von der Bundeswehr geführten Nato-Bataillons in dem Baltenstaat eingetroffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius kam die Ausrüstung des rund 200 Mann starken norwegischen Truppenkontingents am Mittwoch per Schiff in der Hafenstadt Klaipeda an. Von dort soll das schwere Militärgerät auf den Stützpunkt Rukla weitertransportiert werden, darunter Leopard-Kampfpanzer und CV90-Schützenfahrzeuge.