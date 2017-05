Berlin rechnet mit NATO-Beteiligung an Anti-IS-Koalition

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die NATO - wie von den USA gewünscht - Mitglied der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ wird. Eine entsprechende Entscheidung könnte auf dem NATO-Gipfel am Donnerstag bekannt gegeben werden. So hieß es am Mittwoch in Berlin aus Diplomatenkreisen.