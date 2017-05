Erdrutsch blockiert Kaliforniens berühmte Küstenstraße

Nach einem gewaltigen Erdrutsch ist Kaliforniens Highway 1, die berühmte Küstenstraße am Pazifik, teilweise gesperrt - und das ausgerechnet vor dem bevorstehenden verlängerten Feiertagswochenende um den Memorial Day, der in den USA als inoffizieller Sommerbeginn gilt und traditionell die Reisesaison in der heißen Jahreszeit eröffnet. Betroffen ist die Region Big Sur, ein atemberaubend schöner Küstenabschnitt, der viele Touristen anzieht.