14-Jähriger wegen Verbrennung von Königsbild in Thailand in Haft

Quelle: www.globallookpress.com 14-Jähriger wegen Verbrennung von Königsbild in Thailand in Haft. Symbolbild

Wegen der Verbrennung eines Fotos des früheren Königs Bhumibol sitzt ein 14-jähriger Junge in Thailand seit mehreren Tagen in Militärhaft. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der Teenager zusammen mit sechs weiteren Verdächtigen am Mittwoch aus der Hauptstadt Bangkok in ein Militärlager im Norden des Landes verlegt wurde. Ihnen wird zur Last gelegt, ein großes Porträt des im vergangenen Jahr gestorbenen Monarchen verbrannt zu haben. Die anderen Verdächtigen sind zwischen 18 und 20 Jahre alt.