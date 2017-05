Fünf Menschen sterben bei Selbstmordanschlag in Somalia

Bei einem Selbstmordanschlag im Nordosten Somalias sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Mehr als neun Menschen seien bei dem Anschlag auf einen Checkpoint in der Stadt Bosaso im Puntland verletzt worden, sagte ein Polizist. Zwei der Getöteten seien Sicherheitskräfte gewesen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" nahm den Anschlag am Mittwoch für sich in Anspruch. Dies konnte nicht verifiziert werden.