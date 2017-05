Deutschland verlängert Einsatz im Mittelmeer

Quelle: www.globallookpress.com

Die deutsche Regierung hat eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Rahmen der EU-Mission "Sophia" im Mittelmeer beschlossen. An der Mission sollen sich nach dem Beschluss vom Mittwoch auch in den nächsten zwölf Monaten bis zu 950 Bundeswehr-Soldaten beteiligen können - derzeit sind rund 90 im Einsatz. Die deutsche Marine ist mit dem Tender "Rhein" an "Sophia" beteiligt. Das Parlament muss der Verlängerung zustimmen, was aber als sicher gilt.