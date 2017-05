Südkorea: Unbekanntes Flugobjekt war wohl Ballon aus Nordkorea

Bei dem "unbekannten Flugobjekt", auf das Südkoreas Militär am Dienstag an der Landesgrenze Schüsse abgegeben hatte, hat es sich möglicherweise nur um einen Ballon mit Propaganda-Flugblättern aus Nordkorea gehandelt. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass wahrscheinlich mehrere Ballons von nordkoreanischer Seite über die Grenze geflogen seien, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Die Möglichkeit, dass das beschossene Flugobjekt eine Drohne gewesen sei, sei gering.