Nach Terror in Manchester Trauerbeflaggung in Deutschland

Nach dem Terroranschlag in Manchester werden die Flaggen der Bundesbehörden in ganz Deutschland auf halbmast gesetzt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière ordnete für diesen Mittwoch eine bundesweite Trauerbeflaggung an. Dies geschehe "als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität nach dem grausamen Anschlag in Manchester", teilte das Bundesinnenministerium am Morgen in Berlin mit. Bei dem Attentat waren am Montagabend mindestens 22 Menschen getötet worden.