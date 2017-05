Ex-CIA-Chef: Trump verletzte zwei Geheimdienst-Grundregeln, als er mit Vertretern Russlands sprach

Quelle: www.globallookpress.com Ex-CIA-Chef: Trump verletzte zwei Geheimdienst-Grundregeln, als er mit Vertretern Russlands sprach

US-Präsident Donald Trump hat nach Darstellung des Ex-CIA-Chefs John Brennan Grundregeln beim Umgang mit Geheimdienstinformationen verletzt, als er mit Vertretern Russlands sprach. Diese Daten würden seit Langem in bestimmten Situationen auch an Russland weitergegeben - allerdings nicht an den Außenminister oder den Botschafter, sondern innerhalb der Geheimdienste, sodass die Angaben nur Fachleute behandeln und einschätzen, sagte Brennan vor dem Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses.