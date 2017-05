Äthiopier Tedros zum neuen Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation gewählt

Quelle: www.globallookpress.com Tedros Adhanom Ghebreyesus (links)

Der 52-jährige ehemalige Gesundheits- und Außenminister Äthiopiens, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat sich am Dienstag in Genf in geheimer Abstimmung über den Spitzenposten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgesetzt. Weitere Kandidaten waren der britische Arzt David Nabarro und die pakistanische Kardiologin Sania Nishtar. Das bestätigten Diplomaten, die bei der Abstimmung am Dienstagabend im Saal waren.