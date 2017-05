Litauen erhöht Höchstalter für Berufssoldaten

Quelle: www.globallookpress.com

Angesichts von Personalmangel beim Militär hat das Parlament in Vilnius am Dienstag einstimmig die Altersgrenze bei Unteroffizieren und Offizieren auf 56 Jahre erhöht. Militärisches Fachpersonal kann bis zum Alter von 60 Jahren dienen. Militärseelsorger müssen mit 65 Jahren in den Zwangsruhestand.