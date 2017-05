Mutmaßlicher Taliban in Deutschland verhaftet

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat einen jungen Afghanen festnehmen lassen, der in seiner Heimat als Mitglied der Taliban einen Mord begangen haben soll. Der 20-Jährige ist bereits seit Freitag in Untersuchungshaft, wie am Dienstag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Die Ermittler werfen dem Mann vor, gemeinsam mit anderen Mitgliedern seiner Einheit einen afghanischen Polizisten getötet zu haben.