Zehn afghanische Soldaten bei Taliban-Angriff getötet

Quelle: www.globallookpress.com Afghanische Militärs.

Radikalislamische Taliban haben im Süden Afghanistans einen Militärposten angegriffen und zehn Soldaten getötet. Neun weitere Soldaten seien bei dem Überfall auf den Stützpunkt in Schahwali Kot in der Provinz Kandahar verwundet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul am Dienstag mit. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge am späten Montagabend. Die dort stationierten Soldaten hätten heftigen Widerstand geleistet. Die Zahl der Angreifer war zunächst nicht bekannt.