US-Bürger gesteht versuchte Wirtschaftsspionage zugunsten Russlands

Quelle: Reuters

Einem 49-jährigen US-Bürger drohen nun 35 Jahre Haft, nachdem er versucht hat, geheime Satellitenaufnahmen an Russlands Geheimdienste zu verkaufen. Die US-Behörden legen dem Einwohner von Kalifornien Wirtschaftsspionage und Verstoß gegen das Gesetz über die Waffenexportkontrolle zur Last. Das endgültige Urteil soll am 18. September gefällt werden.