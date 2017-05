Tote bei Bombenanschlägen in Damaskus und Homs

© Twitter Explosion in Damaskus.

Bei einem Anschlag mit einer Autobombe sind in der zentralsyrischen Stadt Homs mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem habe es Verletzte gegeben, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Dienstag. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in England meldete vier Tote. Demnach explodierte die Bombe in einem Fahrzeug, in dem zwei Personen saßen. Homs wird von Regierungstruppen kontrolliert.