Militärmanöver Arctic Challenge Exercise hat in Finnland begonnen

Eine der umfangreichsten Militärübungen Europas sind am Montag in Finnland unter Vermittlung Norwegens und Schweden gestartet. An den Manövern nehmen über 100 Flügzeuge mit Besatzungen aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Kanada teil. Neben Kampfjets werden auch Tank- und Radarfrühwarnflugzeuge sowie Rettungshubschrauber eingesetzt.