Deutschland und Frankreich wollen Eurozone rasch stabilisieren

Deutschland und Frankreich wollen mit konkreten Vorschlägen zur Stärkung der Währungsunion Tempo machen. Bis zum deutsch-französischen Ministerrat im Juli solle eine gemeinsame Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge unterbreiten, kündigten Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und sein neuer französischer Amtskollege Bruno Le Maire am Montag nach einem Treffen in Berlin an. Beide Länder seien dafür, eine "neue Dynamik" bei der Integration der Eurozone schaffen zu wollen, sagte Le Maire.