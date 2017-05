Nach Silvester-Angriff: Istanbuler Club Reina weitgehend abgerissen

© Twitter Nach Silvester-Angriff: Istanbuler Club Reina weitgehend abgerissen

Knapp fünf Monate nach dem Terrorangriff auf den Club Reina in der Silvesternacht in Istanbul haben die türkischen Behörden das Lokal weitgehend abgerissen. Die Istanbuler Stadtverwaltung teilte am Montag mit, Teile des Gebäudes hätten gegen Vorschriften verstoßen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Bagger Abrissarbeiten ausführten. Nach dem Angriff mit 39 Toten war der berühmte Club am Bosporusufer nicht mehr eröffnet worden.