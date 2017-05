Zwei Festnahmen bei Razzia gegen Akademiker im Hungerstreik in Ankara

Quelle: www.globallookpress.com Zwei Festnahmen bei Razzia gegen Akademiker im Hungerstreik in Ankara (Symbolbild)

Zwei Akademiker im Hungerstreik sind in Ankara bei einer Razzia festgenommen worden. Die Polizei sei in der Nacht zum Montag in ihre Wohnungen eingedrungen, schrieben die Dozentin Nuriye Gülmen und der Grundschullehrer Semih Özakca im Twitter. Dem Anwalt Selcuk Kozagacli zufolge sei der Grund für die Festnahme, dass „die Aktion zu einem Todesfasten werden“ und Anlass für Demonstrationen ähnlich der regierunskritischen Gezi-Proteste im Jahr 2013 geben könnte.