Russlands Außenministerium: Ziel der US-Koalition in al-Tanf war nicht syrisches Militär

Russlands Außenministerium: Ziel der US- Koalition in Al-Tanf war nicht syrische Militärs

Russland hat herausgefunden, dass die US-geführte Koalition nicht die syrischen Militärs in al-Tanf als Ziel hatten. Das erklärte der russische Vizeaußenminister Sergei Rjabkow am Montag. „Die russischen und US-Militärs blieben in Kontakt, und die „Deeskalation“ als Konzept bleibt weiterhin in Kraft. Es ging jedenfalls nicht um die syrischen Regierungstruppen, aber das wird jedoch unsere prinzipielle Bewertung des Geschehnisses keinesfalls verändern“, so Rjabkow.