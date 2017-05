SPD-Parteizentrale in Berlin wegen verdächtigem Gegenstand geräumt

Quelle: www.globallookpress.com SPD-Parteizentrale in Berlin wegen verdächtigem Gegenstand geräumt

Die Parteizentrale der deutschen Sozialdemokraten in Berlin ist am Montag wegen des Funds eines verdächtigen Gegenstands von der Polizei geräumt worden. Eine Parteisprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Poststelle sei ein Gegenstand gefunden worden, der nun von der Polizei untersucht werde. Es handele sich um eine routinemäßige Vorsichtsmaßnahme.