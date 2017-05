Schweden entthront Kanada und wird zum zehnten Mal Eishockey-Weltmeister

Schweden ist zum zehnten Mal Eishockey-Weltmeister. Am Sonntag entthronte das Team von Trainer Rikard Grönborg Titelverteidiger Kanada durch ein 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen im WM-Finale in Köln. Vor 17.363 Zuschauern in der nicht ausverkauften Arena schoss Nicklas Bäckström Schweden im dritten Anlauf nach 2003 und 2004 zum ersten WM-Endspielsieg gegen Kanada, das nach den Triumphen 2015 und 2016 den Titel-Hattrick damit verpassten.