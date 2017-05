Reliquien des Nikolaus von Myra treffen erstmals in Moskau ein

In Moskau sind Reliquien des Nikolaus von Myra eingetroffen. Der Heilige wird in der Russisch-Orthodoxen Kirche besonders verehrt. Ein Teil des wundertätigen Gebeins hat am Sonntag zum ersten Mal in der Geschichte die italienische Stadt Bari verlassen, wo es seit dem Jahr 1087 aufbewahrt wird.