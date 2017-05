Donald Trump ruft islamische Staaten zu stärkerem Kampf gegen Terror auf

US-Präsident Donald Trump ruft die islamischen Staaten zu einem stärkeren Kampf gegen den islamistischen Terrorismus auf. "Unser Ziel ist eine Koalition von Nationen, die das Ziel teilen, den Extremismus auszumerzen", steht in einer Rede des Republikaners beim Gipfeltreffen in Saudi-Arabien. Demnach bietet Donald Trump den islamischen Staaten eine Partnerschaft an, fordert aber zugleich von ihnen mehr Engagement.