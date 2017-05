US-Präsident Donald Trump nimmt Einladung zu Besuch in Ägypten an

US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung zu einem Besuch in Ägypten angenommen. Bei einem Treffen mit den ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi sagte der Republikaner am Sonntag in der saudischen Hauptstadt Riad: "Wir werden das unbedingt sehr bald auf die Liste setzen." Der US-Präsident lobte zugleich die Sicherheit in Ägypten, die "sehr stark" zu sein scheine. Abdel Fattah Al-Sisi nannte Donald Trump eine «einzigartige Persönlichkeit, die in der Lage ist, das Unmögliche zu tun».