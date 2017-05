Drei Palästinenser wegen Mordes an Hamas-Führer zum Tode verurteilt

Quelle: Reuters

Ein Gericht in Gaza hat am Sonntag drei Palästinenser wegen Mordes an dem ranghohen Hamas-Anführer Masen Fukaha zum Tode verurteilt. Zwei der Männer sollen gemäß dem Schuldspruch durch den Strang hingerichtet und ihr Komplize erschossen werden. Das Urteil kann nicht angefochten werden.