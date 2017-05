Ex-Formel-1-Pilot Sébastien Bourdais kracht gegen Mauer bei Rennen in Indianapolis

Quelle: www.globallookpress.com Ex-Formel-1-Pilot Bourdais kracht gegen Mauer bei Rennen in Indianapolis (Archivbild)

Der ehemalige Formel-1-Pilot Sébastien Bourdais ist in der Qualifikation zum legendären 500-Meilen-Rennen in Indianapolis schwer verunglückt. Der Franzose krachte am Samstag (Ortszeit) mit weit über 300 Kilometer pro Stunde gegen die Mauer. Sein Rennwagen überschlug sich, drehte sich mehrmals, ehe das halb zerfetzte Auto zum Stehen kam.