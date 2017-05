Polizeikräfte töten in Ankara zwei mutmaßliche IS-Kämpfer

Die türkischen Sicherheitsbehörden haben nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu zwei mutmaßliche Kämpfer der Terrororganisation "Islamischer Staat" getötet. Die Operation fand am Sonntag in der Hauptstadt Ankara statt. Die Polizei bekam den Hinweis von einem zuvor in Istanbul verhafteten Terrorverdächtigen, der den Ermittlern die Adresse seiner Komplizen in Ankara nannte.