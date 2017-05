Afghanisches Innenministerium: Deutsche in Kabul getötet

Bewaffnete haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Deutsche getötet. "Eine finnische Frau wurde entführt", sagte der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Nadschib Danisch, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der Zwischenfall habe sich vor der Unterkunft der Ausländerinnen ereignet. Ein Wachmann des Gästehauses sei erschossen worden. Der Angriff habe sich am Samstag um 23:30 Uhr (21:00 Uhr MESZ) ereignet.