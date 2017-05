IS bekennt sich zu Terrorserie im Irak mit fast 40 Toten

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich zu einer Anschlagserie im Irak mit fast 40 Toten bekannt. Das IS-Sprachrohr Amak meldete im Internet, dass zwei Selbstmordattentäter sich am Freitag an einem Kontrollpunkt in der Hauptstadt Bagdad in die Luft gesprengt hätten. Die Extremisten übernahmen außerdem die Verantwortung für einen Anschlag in der Provinz Basra im Südirak.