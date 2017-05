Donald Trump erhält Saudi-Arabiens höchste Medaille

Quelle: Reuters Donald Trump erhält Saudi-Arabiens höchste Medaille

Donald Trump ist bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident in dem Präsidentenpalast in Riad zu einem Treffen mit dem saudischen König Salman eingetroffen. Dort erhielt der 70-Jährige am Samstag von dem Monarchen die höchste Medaille des Königreichs als Auszeichnung für seine Versuche, die Beziehungen beider Länder weiter zu vertiefen. Trump wurde von seiner Frau Melania, seiner Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner begleitet.