Kongolesisches Militär tötet 47 Rebellen in Kasai-Provinz

Quelle: Reuters Kongolesisches Militär tötet 47 Rebellen in Kasai-Provinz (Archivbild)

Das kongolesische Militär hat im Zentrum des Landes 47 Kämpfer der Rebellengruppe Kamwina Nsapu getötet. Bei den seit Donnerstag andauernden Gefechten in der Provinz Zentral-Kasai kam zudem nach Angaben einer Bürgervereinigung auch eine Zivilperson durch einen verirrten Schuss ums Leben. Ein leitender Beamter in der Provinzhauptstadt Kazumba bestätigte die Kämpfe, nannte jedoch unter Hinweis auf weiter anhaltende Gefechte in dem Bezirk keine Opferzahl.