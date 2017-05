Kiew schickt modernisierte T-80-Panzer in den Donbass

Quelle: Sputnik Kiew schickt modernisierte T-80-Panzer in den Donbass. Auf dem Bild: Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko besucht den von Kiew kontrollierten Teil des Gebiets Lugansk. 12. April 2017

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat am Samstag in seinem Facebook-Profil angekündigt, dass in der Ostukraine demnächst weitere modernisierte T-80-Panzer eintreffen würden. Dem Staatschef zufolge sei das schwere Kampfgerät für hochmobile Landetruppen an der "vordersten Line" bestimmt. "Wir arbeiten an der Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit weiter", schrieb Petro Poroschenko.