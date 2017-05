Melania Trump trägt bei Ankunft in Saudi-Arabien kein Kopftuch

Donald Trumps Ehefrau Melania hat bei der Ankunft zum Staatsbesuch des US-Präsidenten in Saudi-Arabien kein Kopftuch getragen. Der saudische König Salman begrüßte das Präsidentenpaar am Samstagmorgen nach der Landung auf dem Flughafen in der saudischen Hauptstadt Riad. Dabei schüttelte der Monarch auch Melania die Hand, was für viele strenggläubige Muslime in Saudi-Arabien ein anstößiges Verhalten sein dürfte.