Feuer auf Fähre in Indonesien - Mindestens fünf Tote

Quelle: www.globallookpress.com

Bei einem Fährunglück vor der indonesischen Insel Java sind an diesem Samstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Etwa 180 Passagiere konnten noch gerettet werden. Das Schiff Mutiara war auf dem Weg zur Insel Borneo, als an Bord ein Feuer ausbrach. Die Besatzung versuchte zuerst vergeblich, den Brand mit eigenen Kräften zu löschen. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich rund 200 Menschen an Bord befunden haben.