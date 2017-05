Linke beantragt Besuch bei Soldaten im türkischen Konya

Quelle: www.globallookpress.com

Die Linke hat im Bundestag einen Besuch des Verteidigungsausschusses bei den im türkischen Konya stationierten Bundeswehrsoldaten beantragt. In einer E-Mail an den Ausschussvorsitzenden Wolfgang Hellmich schlug der Linke-Obmann Alexander Neu vor, noch im Juni den Stützpunkt der NATO-Aufklärungsflugzeuge vom Typ Awacs zu besuchen. Sollte das Anliegen der Fraktion der Linken ablehnt werden, will Alexander Neu den Ersatzantrag auf Einzelreise nach Konya für den kommenden Juni stellen.