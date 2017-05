Nordkorea weist Verstrickung in Cyberattacke zurück

Nordkorea hat jede Verantwortung für die weltweiten Cyberattacken in der vergangenen Woche zurückgewiesen. Der stellvertretende nordkoreanische UN-Botschafter Kim In-ryong bezeichnete solche Vorwürfe bei einer Pressekonferenz in New York am Freitag als "lächerlich". Es sei "typisch für die USA, eine laute anti-nordkoreanische Kampagne zu starten, wann immer etwas Seltsames passiert".