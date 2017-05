Präsidentschaftswahlen im Iran: Hohe Wahlbeteiligung

Quelle: Reuters © TIMA via REUTERS Präsidentschaftswahlen im Iran, Tehran, 19. Mai 2017.

40 Millionen Iraner gaben am Freitag ihre Stimme ab und reihten sich in die langen Schlangen vor den Wahllokalen ein, um einem der vier Präsidentschaftskandidaten ihre Stimme zu geben. Von 80 Millionen Iranern waren 56 Millionen wahlberechtigt. Um 18 Uhr Ortszeit schlossen die Wahllokale. Am Samstag wird es die ersten Ergebnisse geben.