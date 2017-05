Volkswagen darf weitere Dieselwagen in USA umrüsten

Volkswagen hat in den USA im «Dieselgate»-Skandal grünes Licht für die Umrüstung weiterer betroffener Autos erhalten. Es seien Reparaturpläne zur Beseitigung illegaler Abgassoftware in gut 84 000 Dieselwagen genehmigt worden, teilten das US-Umweltamt EPA und die kalifornische Behörde Carb am Freitag mit. Es handelt sich um Passats der Modelljahre 2012 bis 2014. Zuvor hatte der Konzern bereits die Erlaubnis zur Umrüstung von 67 000 Fahrzeugen des Modelljahres 2015 erhalten.