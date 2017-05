Afghanistan: 750 IS-Kämpfer seit März getötet

Quelle: www.globallookpress.com Afghanistan: 750 IS-Kämpfer seit März getötet

US-Spezialeinheiten und afghanische Streitkräfte haben in Afghanistan seit Anfang März 750 Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ getötet. Zudem seien Tunnel- und Höhlensysteme sowie Einsatzzentren und logistische Knotenpunkte der radikalislamischen Extremisten zerstört worden, teilten die US-Streitkräfte am Freitag mit. Die vom IS kontrollierten Gebiete seien um zwei Drittel reduziert worden, hieß es weiterhin.